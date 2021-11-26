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26.11.2021 19:22
Рубрика: Спорт

Сборная России сыграет с Польшей в стыковых матчах чемпионата мира-2022

Текст: Артур Нанян
Стал известен соперник сборной России по стыковым матчам чемпионата мира-2022. Волею жребия им стала команда Польши.
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

С этой квалификации отбор на ЧМ через стыки проходит по новой системе. Три оставшиеся от Европы путевки в финальную стадию соревнований достанутся трем лучшим командам по итогам плей-офф. В нем выступят десять сборных, занявших вторые места в отборе в своих группах (в том числе и Россия), а также два победителя групп Лиги наций-2020/21, которые не вышли на чемпионат мира как победители отборочных групп и не попали в плей-офф как коллективы, ставшие вторыми в квалификации.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Все 12 команд-участниц стыкового плей-офф были поделены на две корзины в зависимости от выступлений в отборе. Россия вошла в первую из них, и потому в первой стадии (полуфинальной) получила соперника примерно своего уровня и сыграет с ним дома один матч. В случае победы в этом противостоянии во втором (в финале, который также будет состоять из одной игры) команде Валерия Карпина попадется победитель пары Швеция - Чехия.

Полностью полуфинальные пары выглядят следующим образом: Шотландия - Украина (победитель сыграет в финале либо с Уэльсом, либо с Австрией), Россия - Польша (победитель сыграет в финале дома либо с Чехией, либо со Швецией), Италия - Северная Македония (победитель встретится в финале либо с Португалией, либо с Турцией).

Полуфиналы пройдут 24-25 марта следующего года. Их триумфаторы пробьются в финалы (29 марта).

Напомним, что в отборочном турнире сборная России до последнего тура занимала первое место в своей группе. В заключительном матче - на выезде против Хорватии - для выхода в финальную стадию чемпионата мира команде Карпине достаточно было и ничьей. Но уже в концовке автогол Федора Кудряшова принес хозяевам победу (1:0), благодаря которой "шашечки" опередили россиян на одно очко - 23 против 22.

Из истории

Сборная России дважды принимала участие в стыковых матчах за право участия на первенстве планеты и обе попытки оказались неудачными. В 1997 году наши футболисты уступили итальянцам (1:1 дома и 0:1 на выезде), а в 2009 году в ранге бронзовых призеров чемпионата Европы россияне неожиданно оступились в противостоянии со словенцами (2:1 на своем поле и 0:1 в гостях). Всего в своей новейшей истории наша команда четырежды выступала в финальной стадии ЧМ и добилась лучшего результата на домашнем турнире три года назад, сумев добраться до четвертьфинала.

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