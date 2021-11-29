Секундант Яна Непомнящего Владимир Поткин специально для "РГ" прокомментировал третью ничейную партию матча

Очередная партия матча на первенство мира в Дубае между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном и претендентом Яном Непомнящим вновь завершилась вничью на 41-м ходу. Секундант российского шахматиста Владимир Поткин специально для "РГ" дал короткий комментарий:

- В третьей партии матча получилась образцовая игра с обеих сторон. В Испанской партии Ян, игравший белыми, уже с дебюта создал Магнусу проблемы. Черные фигуры казались безынициативными и настроенными на длительную защиту. В конце концов, Карлсен, как обычно, точными ходами уравнял позицию на доске.

Если подводить краткий итог по стартовым трем партиям, то в целом он позитивный. Яну удалось освоиться в матче и почувствовать уверенность в своих силах.

Впереди выходной день, который мы проведем за капитальной подготовкой и зарядимся творческой энергией для следующих партий.