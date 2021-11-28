Ян Непомнящий: Вторая партия была сумасшедшей

Белые фигуры на этот раз были у чемпиона мира. Первый символический ход за Карлсена сделал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович - передвинул пешку е2-е4.
Неизвестно, хотел ли норвежец запутать этим соперника, но Карлсен вернул пешку назад и после запуска часов сам сходил d2-d4. На доске было разыграно каталонское начало. Как и в первой партии, чемпион мира пожертвовал пешку за инициативу.
"Нас ждёт весёлая игра, - сказал официальный комментатор с места матча 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. - Не припомню ни одной партии Непомнящего с таким дебютом. Думаю, он не слишком рад такому началу".
С восьмого хода шахматисты начали отходить от известных продолжений и надолго задумываться. Непомнящий - часто в своей зоне отдыха.
Умело воспользовавшись смелой дебютной импровизацией Карлсена (в частности, конь е5 восьмым ходом), Непомнящий получил определенное преимущество (в том числе качество - ладью за коня). Однако неточность в миттельшпиле привела к потере претендентом сначала двух пешек, потом размену фигур и упрощению партии до ничейной расстановки.
"Игра была сумасшедшей, - сказал Ян Непомнящий на пресс-конференции после партии. - У меня смешанные эмоции по поводу этой партии, мне кажется в какие-то моменты мы оба имели шансы на выигрыш. Я, конечно, мог сделать рискованный ход и проиграть, но выбрал поступить по-другому".
"После того, что мы увидели в этой партии, я считаю, что получить такую спокойную позицию в конце было для меня облегчением", - сказал Магнус Карлсен.
Модератор пресс конференции гроссмейстер Морис Эшли спросил Яна Непомнящего, нервничает ли он после двух партий чемпионского матча.
"Мне кажется, нервы ушли ровно в тот момент, когда был сделан первый ход матча. И теперь я просто получаю удовольствие от игры в шахматы", - ответил россиянин.
То, что матч находит свой темп и входит в русло, стало понятно и потому, что чемпион мира начал шутить и язвить в характерной манере на конференциях с журналистами.
Из зала прозвучал вопрос: "Вы держите в строжайшей тайне друг от друг имена ваших помощников, но после партии сидите и несколько минут общаетесь с Яном как приятели. Как так выходит?"
"Но ведь всегда интересно поговорить с тем, кто уж точно понимает происходящее", - улыбнулся Карлсен, вызвав смех в зале.
По итогам двух первых партий счёт матча 1:1.
Третья партия будет сыграна 28 ноября. Начало в 15:30 по московскому времени. Белыми фигурами выступит российский шахматист.
Матч за шахматную корону проходит в Дубае с 26 ноября по 16 декабря. Поединок состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и далее 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-ого.
В случае равенства очков после 14 партий будет проведен тай-брейк, в котором гроссмейстеры сыграют четыре партии с быстрым контролем времени (25 минут с добавление 10 секунд на ход, начиная с первого), затем при необходимости до пяти мини-матчей в блиц (5 минут с добавлением 3 секунды на ход) и далее в случае равенства - так называемый "армагеддон", где белые имеют пять минут при четырех у противника (добавление 2 секунды на ход, начиная с 61-ого), но для победы обязаны побеждать. Ничья засчитывается в пользу чёрных.