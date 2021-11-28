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28.11.2021 09:30
Рубрика: Спорт

Ян Непомнящий: Вторая партия была сумасшедшей

Текст: Анна Каляева (Дубай)
57-й матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном (Норвегия) и претендентом на звание Яном Непомнящим (Россия) проходит в Дубае в рамках всемирной выставки Экспо-2020.
Фото: EPA-EFE/ALI HAIDER Фото: EPA-EFE/ALI HAIDER
Фото: EPA-EFE/ALI HAIDER

Белые фигуры на этот раз были у чемпиона мира. Первый символический ход за Карлсена сделал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович - передвинул пешку е2-е4.

Фото: AFP
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Неизвестно, хотел ли норвежец запутать этим соперника, но Карлсен вернул пешку назад и после запуска часов сам сходил d2-d4. На доске было разыграно каталонское начало. Как и в первой партии, чемпион мира пожертвовал пешку за инициативу.

"Нас ждёт весёлая игра, - сказал официальный комментатор с места матча 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. - Не припомню ни одной партии Непомнящего с таким дебютом. Думаю, он не слишком рад такому началу".

С восьмого хода шахматисты начали отходить от известных продолжений и надолго задумываться. Непомнящий - часто в своей зоне отдыха.

Умело воспользовавшись смелой дебютной импровизацией Карлсена (в частности, конь е5 восьмым ходом), Непомнящий получил определенное преимущество (в том числе качество - ладью за коня). Однако неточность в миттельшпиле привела к потере претендентом сначала двух пешек, потом размену фигур и упрощению партии до ничейной расстановки.

"Игра была сумасшедшей, - сказал Ян Непомнящий на пресс-конференции после партии. - У меня смешанные эмоции по поводу этой партии, мне кажется в какие-то моменты мы оба имели шансы на выигрыш. Я, конечно, мог сделать рискованный ход и проиграть, но выбрал поступить по-другому".

"После того, что мы увидели в этой партии, я считаю, что получить такую спокойную позицию в конце было для меня облегчением", - сказал Магнус Карлсен.

Модератор пресс конференции гроссмейстер Морис Эшли спросил Яна Непомнящего, нервничает ли он после двух партий чемпионского матча.

"Мне кажется, нервы ушли ровно в тот момент, когда был сделан первый ход матча. И теперь я просто получаю удовольствие от игры в шахматы", - ответил россиянин.

То, что матч находит свой темп и входит в русло, стало понятно и потому, что чемпион мира начал шутить и язвить в характерной манере на конференциях с журналистами.

Из зала прозвучал вопрос: "Вы держите в строжайшей тайне друг от друг имена ваших помощников, но после партии сидите и несколько минут общаетесь с Яном как приятели. Как так выходит?"

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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"Но ведь всегда интересно поговорить с тем, кто уж точно понимает происходящее", - улыбнулся Карлсен, вызвав смех в зале.

​По итогам двух первых партий счёт матча 1:1.

Третья партия будет сыграна 28 ноября. Начало в 15:30 по московскому времени. Белыми фигурами выступит российский шахматист.

Матч за шахматную корону проходит в​ Дубае с 26 ноября по 16 декабря. Поединок состоит из​ 14 партий с​ классическим контролем времени​ - 120 минут на​ 40 ходов, затем 60 минут на​ 20 ходов и​ далее 15 минут до​ конца партии с​ добавлением 30 секунд на​ каждый ход, начиная с​ 61-ого.

В​ случае равенства очков после 14 партий будет проведен тай-брейк, в​ котором гроссмейстеры сыграют четыре партии с​ быстрым контролем времени (25 минут с добавление 10 секунд на ход, начиная с первого), затем при​ необходимости до​ пяти мини-матчей в блиц (5 минут с добавлением 3 секунды на ход) и​ далее в случае равенства - так называемый "армагеддон"​, где белые имеют пять минут при​ четырех у​ противника (добавление 2 секунды на ход, начиная с 61-ого), но​ для победы обязаны побеждать. Ничья засчитывается в пользу чёрных.

Спорт Шахматы