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04.11.2021 19:31
Рубрика: Спорт

Светлана Чимрова победила на чемпионате Европы по плаванию в Казани

Текст: Анна Козина
Россиянка Светлана Чимрова выиграла золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Чимрова финишировала первой на дистанции 200 м баттерфляем, показав результат 2.04,97. Второе место заняла датчанка Хелена Розендаль Бах (2.05,02), третьей стала итальянка Илария Бьянки (2.05,43).

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Пловчиха Кирпичникова победила на чемпионате Европы в Казани

В первом финальном заплыве сегодняшней вечерней сессии россиянин Владимир Морозов завоевал бронзовую медаль. Один из лидеров нашей сборной недавно переболел коронавирусом и только набирает форму. Дистанцию 50 метров вольным стилем он преодолел за 20,95 секунды. Такое же время показал Павел Юрашек из Польши. Победу одержал Себастьян Сабо из Венгрии (20,72). Серебро у Лоренцо Заццери из Италии (20,84).

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