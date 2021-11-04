Светлана Чимрова победила на чемпионате Европы по плаванию в Казани

Россиянка Светлана Чимрова выиграла золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.

Чимрова финишировала первой на дистанции 200 м баттерфляем, показав результат 2.04,97. Второе место заняла датчанка Хелена Розендаль Бах (2.05,02), третьей стала итальянка Илария Бьянки (2.05,43).

В первом финальном заплыве сегодняшней вечерней сессии россиянин Владимир Морозов завоевал бронзовую медаль. Один из лидеров нашей сборной недавно переболел коронавирусом и только набирает форму. Дистанцию 50 метров вольным стилем он преодолел за 20,95 секунды. Такое же время показал Павел Юрашек из Польши. Победу одержал Себастьян Сабо из Венгрии (20,72). Серебро у Лоренцо Заццери из Италии (20,84).