Рублев не смог выйти в полуфинал Итогового турнира АТР

Россиянин Андрей Рублев в заключительном матче в группе на Итоговом турнире АТР проиграл норвежцу Касперу Рууду и не сумел выйти в полуфинал.

В пятницу у Рублева был шанс впервые в карьере пробиться в полуфинал Итогового турнира. Но для этого нужно было побеждать Рууда. И в первом сете россиянин уверенно контролировал игру, превосходя соперника буквально в каждом элементе. Итог - 6:2.

Но Рууд сумел сделать правильные выводы и переломил ход встречи. При счете 5:5 норвежцу удалось выиграть два гейма подряд - 7:5.

В решающем сете соперники выявляли победителя на тай-брейке, где успех сопутствовал Рууду - 7-5.

В полуфинале норвежец встретится с еще одним россиянином Даниилом Медведевым. В другой паре сыграют серб Новак Джокович с Александром Зверевым из Германии.