Селихов сыграет в воротах "Спартака" в матче против "Лестера"

В 23:00 по московскому времени московский "Спартак" начнет четвертый матч группового раунда Лиги Европы. В Англии "красно-белые" сыграют против "Лестера".

Главный тренер российского клуба Руй Витория доверил место в воротах Александру Селихову. Также с первых минут сыграют Айртон, Георгий Джикия, Самюэль Жиго, Максимилиан Кофрие, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Квинси Промес, Александр Соболев и Виктор Мозес.

В Москве "Спартак" вел со счетом 2:0, но уступил "Лестеру" 3:4. Московский клуб на данный момент четвертый в своей группе.