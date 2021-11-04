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04.11.2021 22:24
Рубрика: Спорт

Селихов сыграет в воротах "Спартака" в матче против "Лестера"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В 23:00 по московскому времени московский "Спартак" начнет четвертый матч группового раунда Лиги Европы. В Англии "красно-белые" сыграют против "Лестера".

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Главный тренер российского клуба Руй Витория доверил место в воротах Александру Селихову. Также с первых минут сыграют Айртон, Георгий Джикия, Самюэль Жиго, Максимилиан Кофрие, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Квинси Промес, Александр Соболев и Виктор Мозес.

В Москве "Спартак" вел со счетом 2:0, но уступил "Лестеру" 3:4. Московский клуб на данный момент четвертый в своей группе.

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