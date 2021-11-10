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10.11.2021 03:37
Рубрика: Спорт

"ПСЖ" недоволен тем, что Месси сыграет за сборную Аргентины

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 254(8605)
Капитан и лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси сможет сыграть в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Уругвая (13 ноября) и Бразилии (17 ноября).
Месси вынужден был пропустить последние два матча "ПСЖ" из-за травмы, но поехал в национальную сборную. Фото: REUTERS Месси вынужден был пропустить последние два матча "ПСЖ" из-за травмы, но поехал в национальную сборную. Фото: REUTERS
Месси вынужден был пропустить последние два матча "ПСЖ" из-за травмы, но поехал в национальную сборную. Фото: REUTERS

По информации TYC Sports, Месси накануне прошел медицинское обследование и получил одобрение от врачей на участие в тренировках. Вместе с ним в расположение аргентинцев прибыл еще один футболист "ПСЖ" - Леандро Паредес.

Фото: REUTERS/Yves Herman
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Отъезд Месси и Паредеса в сборную ввел в ярость руководство французского клуба. В Париже недовольны тем, что им приходится подчиняться правилам ФИФА и отпустить игроков, несмотря на определенные проблемы со здоровьем у футболистов. "ПСЖ" пытался повлиять на эту ситуацию, обратившись в ФИФА, однако все попытки оказались тщетными.

- Мы против вызова в сборную человека, не готового на данный момент к выходу на поле и восстанавливающегося от повреждения. Подобное решение лишено какого-либо смысла, и ФИФА должна разбираться в таких историях, а не пускать все на самотек, - считает спортивный директор "ПСЖ" Леонардо.

Что касается непосредственно Месси, то поначалу сообщалось о его проблемах с коленом. Чуть позже стало известно, что аргентинца беспокоит задняя поверхность бедра. Перед прибытием в стан сборной Лионель посетил клинику в Мадриде для прохождения планового лечения, рассчитанного на месяцы. В течение нескольких часов он прошел два сеанса терапии. Насколько он готов к решающим матчам своей национальной команды - узнаем уже в ближайшее время.

Ну а пока во Франции и Испании не утихают разговоры о выступлениях Месси за "ПСЖ". В адрес одного из лучших футболистов мира звучит немало критики. Некоторые эксперты полагают, что Лионель несчастлив в новом клубе.

- В "ПСЖ" Месси не похож даже на тень себя образца "Барселоны". Видно ведь, что он не чувствует себя счастливым. Парижский клуб заплатил бы любые деньги, чтобы Лионель заиграл так, как раньше. Будь я на его месте, подольше подумал бы, прежде чем принимать решение об уходе из стана каталонцев. В "Барсе" после одного штрафного удара, парочки финтов все бы вновь стали ему поклоняться. В "ПСЖ" он ничего подобного еще не показал, - сказал бывший игрок "сине-гранатовых" Хуан Карлос Эредиа.

Тем временем

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук может сменить клубную прописку в зимнее межсезонье. По информации итальянских СМИ, игрок "Аталанты" рассматривает сразу несколько вариантов. Интерес к Миранчуку есть, причем не только в Италии, но и в России. Сам футболист возвращаться в Премьер-лигу не хочет и потому рассматривает опции с европейскими командами. В числе клубов, с которыми связывают Алексея, выделяются "Торино", "Сассуоло" и "Сампдория". В случае с туринцами речь идет об аренде до конца сезона с правом последующего выкупа.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Лионель Месси