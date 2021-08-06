Во Владивостоке встретили олимпийскую сборную по греко-римской борьбе

Рейс из Токио со сборной России по греко-римской борьбе на борту приземлился в аэропорту Владивостока, сообщили в правительстве Приморского края. Спортсмены вернулись с Олимпийских игр в Токио.

Среди них Муса Евлоев, завоевавший золото среди мужчин в весовой категории до 97 килограммов, а также бронзовые призеры Сергей Емелин (до 60 килограммов) и Сергей Семенов (до 130 килограммов). Владивосток олимпийцам не чужой, в июле борцы проходили здесь акклиматизацию и участвовали в сборах.

Как отметил Евлоев, завершающий этап в подготовке к Олимпиаде в Приморье сыграл большую роль в его победе. "Владивосток внес свою лепту в нашу подготовку. Я вернулся сюда как к себе домой, хочется на море сходить, которое у вас прекрасное, и люди очень добрые", - сказал спортсмен.

"Хочу поблагодарить губернатора Олега Кожемяко, руководство Дальневосточного федерального университета, где мы готовились. Безусловно, без этой помощи ребята не смогли бы реализовать себя", - сказал главный тренер команды Гоги Когуашвили.

Юные приморские борцы, встречавшие олимпийцев, сфотографировались с чемпионом и призерами. Для будущих победителей такие встречи - отличный стимул к спортивным достижениям.

Кстати, к Олимпиаде-2020 в регионе готовилась 21 национальная команда.