Экс-тренер сборной России по биатлону Польховский вылечился от COVID-19

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заявил, что справился с последствиями коронавируса.

Польховский в прошлом сезоне возглавлял сборную России по биатлону. Во время чемпионата мира в словенской Поклюке в феврале тренер, которому на тот момент было 67 лет, заразился COVID-19, и лечение заняло довольно продолжительное время.

"На данный момент все уже позади. Последние полгода были непростыми. Рядом со мной были надежные друзья, которые помогали и поддерживали. Я благодарен им. Это надежные друзья. Были проблемы на фоне коронавируса, но с помощью врачей и друзей удалось победить это заболевание. На сегодняшний день тестирование показало, что все позади", - приводит "Матч ТВ" слова Польховского.

Тренеру предлагали остаться в Поклюке, лечь на обследование, но он решил восстанавливаться на родине.

"Дальше уже проходил лечение в Москве. Спасибо ФМБА за содействие. Хотел бы еще выразить большую благодарность специалистам из Национального медицинского исследовательского центра гематологии в Москве. Проходил там лечение, выполнял все предписания. Также большое спасибо Новосибирской областной больнице. Посетив все эти медицинские учреждения, могу сказать уверенно - там работают настоящие профессионалы", - отметил Польховский.