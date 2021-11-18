42-летний экс-игрок "Крыльев Советов" умер из-за последствий коронавируса

Бывший полузащитник самарских "Крыльев Советов" Денис Ковба умер из-за последствий коронавируса. 18 ноября информацию об этом опубликовал официальный сайт самарского клуба. Ранее бывшая жена футболиста сообщила о том, что он находится в реанимации, и его состояние крайне тяжелое.

"На 43-м году ушел из жизни легендарный игрок "Крыльев Советов", заслуженный ветеран клуба Денис Ковба. Денис провел за нашу команду 260 матчей и забил восемь голов. Ковба завоевывал с "Крыльями" бронзовые медали Чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России", - говорится в сообщении клуба.

Белорусский футболист был одним из любимцев самарской публики. Болельщики любили игрока за самоотверженность на поле и преданность клубу.