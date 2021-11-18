Новости

Песков подтвердил подготовку визита Путина в Индию 13:25
Дата саммита Путина и Байдена по-прежнему неизвестна 13:15
"Кремлевская елка" снова пройдет по телевизору 13:11
Минстрой зафиксировал рост ставок по ипотеке 13:10
Путин сам сообщит о своей ревакцинации от коронавируса 13:05
Набиуллина рассказала о связи ключевой ставки и доступности ипотеки 13:03
В Татарстане прекратят продажу билетов на автовокзалах без QR-кода 12:59
Премьер Беларуси принял участие в заседании Евразийского межправсовета 12:58
Билл Гейтс: Коронавирус станет менее опасным уже к середине 2022 года 12:52
"Белавиа" ввела ограничения на полеты граждан шести стран из Ташкента в Минск 12:44
На границе с Казахстаном задержаны 14 фур с запрещенными товарами 12:29
Путин и Мирзиёев обсудят Афганистан и подпишут документы 12:23
Вышел трейлер сериала о секс-скандале с Памелой Андерсон "Пэм и Томми" 12:19
42-летний экс-игрок "Крыльев Советов" умер из-за последствий коронавируса 12:09
В 50 лет умер самый популярный белый певец ЮАР Тёнс Йордан 12:06
Врач дала совет, как пережить предстоящее падение атмосферного давления 12:02
Оперштаб: в Москве выявлено 4062 новых случая COVID-19 11:50
Умерла актриса из "Клиники" и "Вавилона 5" Берген Уильямс 11:50
Депутат бундестага раскритиковал претензии ЕС к РФ об объеме поставок газа 11:50
Самолет для эвакуации беженцев вылетел из Ирака в Минск 11:46
Стоимость московского жилья впервые превысила триллион долларов 11:41
Умерла советская актриса и певица Ирена Ясюнайте 11:28
Россия помогла ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Казахстане 11:28
Картину Моне "Пруд с водяными лилиями" продали на Sotheby"s за $50,8 млн 11:19
Разработан сокращающий в два раза трафик метод кодирования видеофайлов 11:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 12:09
Рубрика: Спорт

42-летний экс-игрок "Крыльев Советов" умер из-за последствий коронавируса

Текст: Максим Домчев

Бывший полузащитник самарских "Крыльев Советов" Денис Ковба умер из-за последствий коронавируса. 18 ноября информацию об этом опубликовал официальный сайт самарского клуба. Ранее бывшая жена футболиста сообщила о том, что он находится в реанимации, и его состояние крайне тяжелое.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Определились все потенциальные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022

"На 43-м году ушел из жизни легендарный игрок "Крыльев Советов", заслуженный ветеран клуба Денис Ковба. Денис провел за нашу команду 260 матчей и забил восемь голов. Ковба завоевывал с "Крыльями" бронзовые медали Чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России", - говорится в сообщении клуба.

Белорусский футболист был одним из любимцев самарской публики. Болельщики любили игрока за самоотверженность на поле и преданность клубу.

В регионах Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Крылья Советов" Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара