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Идет  день олимпиады
05.08.2021 11:07
Рубрика: Спорт

Волейболист Дмитрий Волков: Пока это самая эмоциональная победа в карьере

Российский волейболист Дмитрий Волков поделился эмоциями после победы над сборной Бразилии в полуфинале олимпийского турнира (3:1).
Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Что случилось в первой партии, перегорели?

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Дмитрий Волков: Не сказал бы, что перегорели. Просто начали вяло, а бразильцы вышли уверенно, как будто мы их и не обыгрывали по 3:0 в двух предыдущих очных матчах. Видно, что они поменяли план игры, лучше настроились, и нам очень тяжело было.

У тебя сегодня не очень получилось сыграть…

Дмитрий Волков: Я бы не сказал, что не получилось. Подача только. Подавал сегодня плохо. Ярик (Подлесных - прим. РГ) - красавец, вышел, затащил в третьей партии.

Ты был уверен, что сегодня выиграете?

Дмитрий Волков: Нельзя всегда быть суперуверенным. Но настраивался на серьезный матч. Знал, что будет другая игра, чем на групповом этапе.

Выход Подлесных в концовке третьей партии, когда на его подаче выиграли четыре очка подряд - ключевой момент матча?

Дмитрий Волков: Я думаю, да. Догнали их с "минус восемь". Это очень сильно.

Это самая эмоциональная победа в твоей карьере?

Дмитрий Волков: Пока да. Надеюсь, через два дня будет самая эмоциональная.

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