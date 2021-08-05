Волейболист Дмитрий Волков: Пока это самая эмоциональная победа в карьере

Что случилось в первой партии, перегорели?

Дмитрий Волков: Не сказал бы, что перегорели. Просто начали вяло, а бразильцы вышли уверенно, как будто мы их и не обыгрывали по 3:0 в двух предыдущих очных матчах. Видно, что они поменяли план игры, лучше настроились, и нам очень тяжело было.

У тебя сегодня не очень получилось сыграть…

Дмитрий Волков: Я бы не сказал, что не получилось. Подача только. Подавал сегодня плохо. Ярик (Подлесных - прим. РГ) - красавец, вышел, затащил в третьей партии.

Ты был уверен, что сегодня выиграете?

Дмитрий Волков: Нельзя всегда быть суперуверенным. Но настраивался на серьезный матч. Знал, что будет другая игра, чем на групповом этапе.

Выход Подлесных в концовке третьей партии, когда на его подаче выиграли четыре очка подряд - ключевой момент матча?

Дмитрий Волков: Я думаю, да. Догнали их с "минус восемь". Это очень сильно.

Это самая эмоциональная победа в твоей карьере?

Дмитрий Волков: Пока да. Надеюсь, через два дня будет самая эмоциональная.