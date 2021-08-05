Ватерполистка Прокофьева о поражении от США: обидно до слез

Капитан сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева не смогла сдержать слез после поражения от команды США в полуфинале олимпийского турнира (11:15). Ведь после двух периодов россиянки вели в счете.

- Мы были заряжены на игру. Это была наша мечта. Реально могли бороться за финал. Но в концовке не хватило. Надо было понадежнее в защите сыграть, - сказала Прокофьева журналистам. - До слез обидно. Но плакать нет времени. Впереди матч за третье - четвертое места.

На Играх в Рио-2016 россиянки завоевали бронзу. Их соперницы по матчу за третье место определятся чуть позже. Во втором полуфинале встречаются сборные Испании и Венгрии.