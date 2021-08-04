Россияне назвали самые интересные для них виды спорта на Олимпиаде

Исследователи опросили российских болельщиков и узнали, какие дисциплины, в которых заявлены спортсмены-соотечественники, являются самыми популярными.

Так, наибольший интерес вызывают плавание, спортивная и художественная гимнастика. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

- Успехи российской сборной в плавании важны для 39 процентов россиян. Результаты в спортивной гимнастике интересны каждому третьему опрошенному. В художественной гимнастике - 28 процентам. В топ-5 самых интересных дисциплин, в которых соревнуются российские спортсмены, также вошли волейбол (27 процентов) и легкая атлетика (25). Состязания по прыжкам в воду и стрельбе интересны каждому пятому, - говорится в сообщении.

Как выяснилось, у мужчин и женщин разные предпочтения. У первых в приоритете плавание (37 процентов), волейбол (31), борьба (29). У вторых - художественная гимнастика (42 процента), спортивная гимнастика (41), плавание (39). Мужчины также интересуются стрельбой, теннисом, баскетболом, тяжелой атлетикой. Женщинам - прыжками в воду и синхронным плаванием.

Молодежь до 24 лет следит за волейболом и спортивной гимнастикой (по 23 процента), легкой атлетикой (22), плаванием (21). Россиянам старше 45 важны результаты олимпийцев в плавании (половине опрошенных), спортивной (44 процента) и художественной (37) гимнастике. Исследователи отмечают, что старшее поколение болеет активнее молодежи.

Опрос проводили в 397 городах России, в нем поучаствовали совершеннолетние экономически активные соотечественники, которые интересуются играми в Токио.

Кстати, ранее сервис предоставил результаты другого "олимпийского" опроса - довольны ли россияне результатами наших спортсменов. Оказалось, что 80 процентов болельщиков считают выступления успешными.

- 36 процентов считают, что по итогам медального зачета Олимпиады в Токио российская сборная окажется в первой пятерке. 17 процентов предсказывает спортсменам первое место в медальном зачете по числу золотых наград, 8 - считают, что россияне займут второе место, 13 - третье. Каждый девятый уверен, что наши спортсмены будут в первой десятке, - говорится в результатах исследования.