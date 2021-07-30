Видео: Чемпиона Максима Храмцова встретили в аэропорту Нижневартовска

Олимпиец Максим Храмцов привез в Нижневартовск золотую медаль Олимпиады по тхэквондо. Самолет, на котором возвращался Максим в Югру из Токио, приземлился во время проливного дождя. Но это не помешало землякам тепло поприветствовать ставшего легендой спортсмена. Видео с прибытием опубликовали в соцсетях правительства автономного округа.

- Всем, всем, всем огромное спасибо! Очень приятно, что вы сюда все пришли, встретили меня. Первый раз меня так встречают! Всем спасибо!, - сказал молодой человек, растроганный теплым приемом, и радостно рассмеялся.

Напомним, Максиму 23 года и он первый спортсмен из России, который завоевал золотую медаль в этом виде спорта. Победу на международных соревнованиях он посвятил своей маме. Она привела его в спорт и умерла незадолго до Олимпиады. В апреле он получил травму руки, но от Игр отказываться не стал.

В 19 лет он стал первым российским чемпионом мира, но не в олимпийской весовой категории - до 74 килограммов. Послужной список молодого человека на сайте центра спортивной подготовки сборных команд Югры впечатляет. С 2018 года он занимал практически всегда только первые места. Лишь однажды - третье, и несколько раз - второе. Максим становился чемпионом Европы и несколько раз чемпионом России, побеждал в Мультиевропейских играх.