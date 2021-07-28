Медали разного достоинства в этом виде единоборств у наших бойцов были и раньше. Уже в Токио "бронзу"и "серебро" взяли Михаил Артамонов и Татьяна Минина соответственно. Но то, что "золото" досталось именно Максиму Храмцову, кажется, не случайно.

Трудно представить более целеустремленного молодого человека, нежели Максим. Осознанный путь к Олимпиаде он начал еще в детстве, когда сменил неолимпийское на тот момент каратэ на тхэквондо. Корейским видом единоборств вместе с Храмцовым в Нижневартовске начали заниматься еще несколько человек, но до логического конца дело довел только Максим.

В 19 лет он стал первым российским чемпионом мира, но не в олимпийской весовой категории до 74 кг. После той победы тренер бойца Александр Лашпанов подарил подопечному свитер хоккейной сборной России с номером "80", мол, пора переходить в олимпийскую категорию до 80 кг. Максим и перешел.

Уже после финальной схватки с иорданцем Салехом Эльшарабати я спросил у Храмцова, бывали ли на его пути к успеху моменты, которые надо было именно преодолевать. Максим ответил, что таких не припомнит. Но на самом деле последние полгода перед Олимпиадой стали для парня тяжелым испытанием. Из жизни ушла мама, которая и привела сына в единоборства. Именно ей Храмцов посвятил свою золотую медаль.

Максим Храмцов занимался каратэ, но в итоге стал большим мастером тхэквондо

Второй трудностью стал перелом руки, который Максим получил в апреле. С такой травмой можно было задуматься и о пропуске Олимпиады, но не в случае Храмцова. Максим кое-как залечил руку, но во время подготовки к Играм травма снова напомнила о себе, а уже в Токио случился полноценный рецидив: в первом же бою Храмцов и соперник ударили кулаком в кулак. Впрочем, если бы россиянин не рассказал о своей проблеме, мы бы даже ничего не заподозрили. Насколько уверенно выносил соперников Максим по пути к финалу. Да и в финале наш парень доминировал - 20:9.