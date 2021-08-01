Российские пловцы стали четвертыми в заключительной эстафете на ОИ-2020
Победу с мировым рекордом одержали американцы (3.26,78). Второе время и европейский рекорд показали британцы (3.27,51). Замкнули тройку итальянцы.
Сборная России выступала в этом виде программы на шести Олимпиадах - с 1996 года. Но до пьедестала доплыла всего однажды, когда комбинированная эстафета дебютировала в олимпийской программе. Тогда у нас было "серебро". Но три раза мы очень близко подбирались к призовым местам. В 2004, 2008 и 2016 годах российский квартет финишировал четвертым.
Россиянки - Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова - заняли в комбинированной плавательной эстафете 4x100 метров седьмое место. Победительницами с олимпийским рекордом стали представительницы Австралии (3.51,60). Второе место заняли американки, третьими финишировали канадки.
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