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Идет  день олимпиады
01.08.2021 05:54
Рубрика: Спорт

Российские пловцы стали четвертыми в заключительной эстафете на ОИ-2020

Российские пловцы во главе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым заняли четвертое место в комбинированной эстафете 4х100 метров, которая закрывала программу олимпийского турнира в Токио.
Текст: Анна Козина (Токио)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Победу с мировым рекордом одержали американцы (3.26,78). Второе время и европейский рекорд показали британцы (3.27,51). Замкнули тройку итальянцы.

Фото: REUTERS/ANTONIO BRONIC
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Сборная России выступала в этом виде программы на шести Олимпиадах - с 1996 года. Но до пьедестала доплыла всего однажды, когда комбинированная эстафета дебютировала в олимпийской программе. Тогда у нас было "серебро". Но три раза мы очень близко подбирались к призовым местам. В 2004, 2008 и 2016 годах российский квартет финишировал четвертым.

Россиянки - Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова - заняли в комбинированной плавательной эстафете 4x100 метров седьмое место. Победительницами с олимпийским рекордом стали представительницы Австралии (3.51,60). Второе место заняли американки, третьими финишировали канадки.

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