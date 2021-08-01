Мартынычев не смог завоевать медаль в заплыве на 1500 м вольным стилем
Россиянин Кирилл Мартынычев не сумел завоевать медаль в соревнованиях пловцов на 1500 метров вольным стилем.
Победу на этой непростой дистанции одержал американский пловец Роберт Финке. Его результат - 14 минут 39,65 секунды.
Серебряную медаль завоевал представитель Украины Михаил Романчук, отставший от победителя на 1,01 секунды. Бронзовая медаль у немца Флориана Вельброка.
Кирилл Мартынычев финишировал с шестым результатом, проиграв лидеру 16,20 секунды.
Российские спортсмены завоевали три медали в восьмой день Олимпиады 31.07.2021
В восьмой день Олимпийских игр спортсменам из России удалось завоевать три медали разного достоинства. В командном турнире саблисток Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева выиграли золото. Серебро и бронзу принесли стрелки
Российские саблистки завоевали золото Олимпиады в командном турнире 31.07.2021
Россиянки Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио. В решающем матче Никитина, Великая и Позднякова победили француженок со счетом 45:41