Мартынычев не смог завоевать медаль в заплыве на 1500 м вольным стилем

Россиянин Кирилл Мартынычев не сумел завоевать медаль в соревнованиях пловцов на 1500 метров вольным стилем.

Победу на этой непростой дистанции одержал американский пловец Роберт Финке. Его результат - 14 минут 39,65 секунды.

Серебряную медаль завоевал представитель Украины Михаил Романчук, отставший от победителя на 1,01 секунды. Бронзовая медаль у немца Флориана Вельброка.

Кирилл Мартынычев финишировал с шестым результатом, проиграв лидеру 16,20 секунды.