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Идет  день олимпиады
01.08.2021 05:21
Рубрика: Спорт

Пловец Дрессел выиграл четвертое "золото" на Олимпиаде в Токио

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/MARKO DJURICA Фото: REUTERS/MARKO DJURICA
Фото: REUTERS/MARKO DJURICA

Американский пловец Калеб Дрессел выиграл четвертую золотую медаль на проходящих в Токио Олимпийских играх.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В финальном заплыве на 50 метров вольным стилем он показал результат 21,07 секунды, опередив всех конкурентов. Дрессел также установил новый олимпийский рекорд.

Второе место занял пловец из Франции Флоран Маноду, уступил победителю 0,48 секунды. Бразилец Бруно Фратус стал третьим, проиграв французу касание.

Для Дрессела это четвертая золотая медаль в Токио. Ни его счету победа в эстафете 4х100 м вольным стиле, стометровках вольным стилем и баттерфляем.

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