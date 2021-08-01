Пловец Дрессел выиграл четвертое "золото" на Олимпиаде в Токио
Американский пловец Калеб Дрессел выиграл четвертую золотую медаль на проходящих в Токио Олимпийских играх.
В финальном заплыве на 50 метров вольным стилем он показал результат 21,07 секунды, опередив всех конкурентов. Дрессел также установил новый олимпийский рекорд.
Второе место занял пловец из Франции Флоран Маноду, уступил победителю 0,48 секунды. Бразилец Бруно Фратус стал третьим, проиграв французу касание.
Для Дрессела это четвертая золотая медаль в Токио. Ни его счету победа в эстафете 4х100 м вольным стиле, стометровках вольным стилем и баттерфляем.
Российские спортсмены завоевали три медали в восьмой день Олимпиады 31.07.2021
В восьмой день Олимпийских игр спортсменам из России удалось завоевать три медали разного достоинства. В командном турнире саблисток Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева выиграли золото. Серебро и бронзу принесли стрелки
Российские саблистки завоевали золото Олимпиады в командном турнире 31.07.2021
Россиянки Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио. В решающем матче Никитина, Великая и Позднякова победили француженок со счетом 45:41