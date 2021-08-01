Пловец Дрессел выиграл четвертое "золото" на Олимпиаде в Токио

Американский пловец Калеб Дрессел выиграл четвертую золотую медаль на проходящих в Токио Олимпийских играх.

В финальном заплыве на 50 метров вольным стилем он показал результат 21,07 секунды, опередив всех конкурентов. Дрессел также установил новый олимпийский рекорд.

Второе место занял пловец из Франции Флоран Маноду, уступил победителю 0,48 секунды. Бразилец Бруно Фратус стал третьим, проиграв французу касание.

Для Дрессела это четвертая золотая медаль в Токио. Ни его счету победа в эстафете 4х100 м вольным стиле, стометровках вольным стилем и баттерфляем.