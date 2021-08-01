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Идет  день олимпиады
01.08.2021 10:37
Рубрика: Спорт

Станислав Поздняков прокомментировал нападки на российских спортсменов

Текст: Илья Соболев (Токио)

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал участившиеся нападки со стороны западных СМИ и спортсменов на наших атлетов.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Кремль гордится российскими медалистами на Олимпиаде

"Причина абсолютно очевидна - успешное выступление наших спортсменов на Олимпийских играх. Большинство тех спикеров, которые говорят на эту тему, предполагали, что без допинга наши спортсмены не могут выступать. А наши спортсмены не словами, а поступками, результатами доказали обратное. Мне очень понравился комментарий Марии Захаровой. Видимо, западных коллег раздражают даже олимпийские кольца, которые у западных стран нет, а у нас на флаге - есть.

Это не в наших правилах нарушать свободу слова в том понимании, которое себе позволяют высказавшиеся спортсмены. Скорее всего, это говорит об их невысоком экспертном уровне

Все спортсмены во время Олимпийских игр находятся в одинаковых условиях, в одном пространстве. Задача Международного олимпийского комитета - продвигать идеи Пьера де Кубертена, который мечтал через Олимпийские игры делать мир лучше. А то, что отдельные спортсмены допускают такие комментарии… Я по-другому скажу: а вот то, что наши спортсмены такого себе не позволяют - это повод для гордости. Потому что уровень наших спортсменов - выше", - сказал Поздняков.

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