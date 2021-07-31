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Идет  день олимпиады
31.07.2021 18:42
Рубрика: Спорт

Захарова возмущена реакцией западных СМИ на выступление россиян в Токио

Западные СМИ реагируют "настоящим беснованием" на участие российских спортсменов в Олимпиаде в Токио, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Текст: Александр Саможнев
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

"У них настоящее беснование по поводу российского участия в токийской Олимпиаде. Их трясет от всего: от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, от народной поддержки нашей сборной, теперь еще и от российской символики на майках журналистов!" - заявила она.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Российские спортсмены завоевали три медали в восьмой день Олимпиады

Она иронично отметила, что "скоро они начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет".

Олимпиада завершится 8 августа. Спортсмены из России в связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства выступают на Олимпийских играх без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee, ROC).

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