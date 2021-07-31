Захарова возмущена реакцией западных СМИ на выступление россиян в Токио

"У них настоящее беснование по поводу российского участия в токийской Олимпиаде. Их трясет от всего: от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, от народной поддержки нашей сборной, теперь еще и от российской символики на майках журналистов!" - заявила она.
Она иронично отметила, что "скоро они начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет".
Олимпиада завершится 8 августа. Спортсмены из России в связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства выступают на Олимпийских играх без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee, ROC).
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