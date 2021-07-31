Российские спортсмены завоевали три медали в восьмой день Олимпиады

Еще две награды - серебро и бронзу - принесли стрелки. В стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений второе место заняла Юлия Зыкова, а Юлия Каримова завоевала бронзу.

По итогам восьми дней в копилке сборной России 11 золотых медалей, 15 серебряных и 11 бронзовых. И пока наши спортсмены занимают четвертое место.

Лидирует Китай, завоевавший 21 золото. У команды Японии - 17, на третьей строчке американцы - 16 наград высшего достоинства.