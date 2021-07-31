Российские волейболистки обыграли американок и вышли в плей-офф Олимпиады

В четвертом матче группового раунда сборная России, одержавшая до этого две победы подряд, встречалась с командой США.

Встреча завершилась уверенной победой россиянок в трех партиях - 25:20, 25:12, 25:19. Самым результативным игроком встречи стала Ниталия Гончарова, набравшая 26 очков.

Благодаря третьей подряд победе российская команда гарантировала себе участие в плей-офф олимпийского турнира. В следующем матче в группе наши девушки сыграют с командой Турции.