31.07.2021 07:02
Рубрика: Спорт
Российские волейболистки обыграли американок и вышли в плей-офф Олимпиады
Женская сборная России по волейболу гарантировала себе участие в матчах плей-офф на Олимпийских играх в Токио.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
В четвертом матче группового раунда сборная России, одержавшая до этого две победы подряд, встречалась с командой США.
Встреча завершилась уверенной победой россиянок в трех партиях - 25:20, 25:12, 25:19. Самым результативным игроком встречи стала Ниталия Гончарова, набравшая 26 очков.
Благодаря третьей подряд победе российская команда гарантировала себе участие в плей-офф олимпийского турнира. В следующем матче в группе наши девушки сыграют с командой Турции.
08:27
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