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Идет  день олимпиады
31.07.2021 07:02
Рубрика: Спорт

Российские волейболистки обыграли американок и вышли в плей-офф Олимпиады

Женская сборная России по волейболу гарантировала себе участие в матчах плей-офф на Олимпийских играх в Токио.
Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В четвертом матче группового раунда сборная России, одержавшая до этого две победы подряд, встречалась с командой США.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Российские волейболисты уступили сборной Франции на Олимпиаде в Токио

Встреча завершилась уверенной победой россиянок в трех партиях - 25:20, 25:12, 25:19. Самым результативным игроком встречи стала Ниталия Гончарова, набравшая 26 очков.

Благодаря третьей подряд победе российская команда гарантировала себе участие в плей-офф олимпийского турнира. В следующем матче в группе наши девушки сыграют с командой Турции.

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