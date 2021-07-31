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Идет  день олимпиады
31.07.2021 14:21
Рубрика: Спорт

Российские саблистки завоевали золото Олимпиады в командном турнире

Женская сборная России по фехтованию выиграла золотые медали Олимпиады в командных соревнованиях, одолев в финале француженок со счетом 45:41.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Россиянки выиграли серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из трех положений

Решающий вклад в сегодняшний успех внесла Ольга Никитина, обыгравшая Манон Брюне (5:3) и Шарлотту Лембаш (11:3). Также за Россию выступили призеры личного турнира ОИ на саблях - София Позднякова (золото) и Софья Великая (серебро), также на турнире выступала Светлана Шевелева. Бронзовые медали взяли кореянки, оказавшиеся сильнее итальянок - 45:42.

Добавим, что командное золото в женской сабле стало для сборной России одиннадцатым на Играх в Токио. Турнир по фехтованию завершится в воскресенье командными соревнованиями на рапирах у мужчин.

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