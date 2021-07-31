Российские саблистки завоевали золото Олимпиады в командном турнире

Решающий вклад в сегодняшний успех внесла Ольга Никитина, обыгравшая Манон Брюне (5:3) и Шарлотту Лембаш (11:3). Также за Россию выступили призеры личного турнира ОИ на саблях - София Позднякова (золото) и Софья Великая (серебро), также на турнире выступала Светлана Шевелева. Бронзовые медали взяли кореянки, оказавшиеся сильнее итальянок - 45:42.

Добавим, что командное золото в женской сабле стало для сборной России одиннадцатым на Играх в Токио. Турнир по фехтованию завершится в воскресенье командными соревнованиями на рапирах у мужчин.