31.07.2021 10:55
Рубрика: Спорт
Россиянки выиграли серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из трех положений
В субботу, 31 июля, у стрелков был разыгран еще один комплект медалей. Женщины соревновались в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
В этом виде программы в финал вышли Юлия Зыкова и Юлия Каримова, которые претендовали на победу.
Увы, но от титула олимпийской чемпионки Зыкову отделила всего 1,4 балла. Золото досталось швейцарке Нине Кристен, которая в финале выиграла с олимпийским рекордом - 463,9. У Зыковой - 461,9. Каримова также сумела попасть в тройку, принеся в копилку команды вторую медаль в этом виде программы.
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30.07.2021
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