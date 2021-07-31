Россиянки выиграли серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из трех положений

В этом виде программы в финал вышли Юлия Зыкова и Юлия Каримова, которые претендовали на победу.

Увы, но от титула олимпийской чемпионки Зыкову отделила всего 1,4 балла. Золото досталось швейцарке Нине Кристен, которая в финале выиграла с олимпийским рекордом - 463,9. У Зыковой - 461,9. Каримова также сумела попасть в тройку, принеся в копилку команды вторую медаль в этом виде программы.