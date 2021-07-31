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Идет  день олимпиады
31.07.2021 10:55
Рубрика: Спорт

Россиянки выиграли серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из трех положений

В субботу, 31 июля, у стрелков был разыгран еще один комплект медалей. Женщины соревновались в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений.
Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Reuters
Виталина Бацарашкина взяла 2-е олимпийское золото с медальоном "Ведьмака"

В этом виде программы в финал вышли Юлия Зыкова и Юлия Каримова, которые претендовали на победу.

Увы, но от титула олимпийской чемпионки Зыкову отделила всего 1,4 балла. Золото досталось швейцарке Нине Кристен, которая в финале выиграла с олимпийским рекордом - 463,9. У Зыковой - 461,9. Каримова также сумела попасть в тройку, принеся в копилку команды вторую медаль в этом виде программы.

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