Позднякова: Командное золото дороже индивидуального

В смешанной зоне наши девушки были очень счастливы, но каждая по-своему. Софья Великая почти все время смеялась, много разговаривала, причем не только с журналистами, но и по телефону. Позднякова помогала партнершам с переводом на английский, хотя и выглядела слегка уставшей. В свою очередь Никитина, как показалось, была шокирована от повышенного внимания и старалась отвечать на вопросы рассудительно и немногословно.

Какой секрет чемпионства в командном турнире?

София Позднякова: Секреты на то и секреты, чтобы их не рассказывать всем. На самом деле все очень просто - нужно получать удовольствие от того, что ты делаешь, поддерживать друг друга и быть эмоционально заряженным, чтобы передать свою энергию команде. Может, сейчас мы не выглядим счастливыми, но это потому, что мы отдали все силы.

Соня, у вас две золотые медали. Когда будет четыре?

София Позднякова: Не знаю, время покажет. Великая сегодня сказала: "У вас на семью теперь шесть медалей". Папа (Станислав Поздняков - президент ОКР - прим. "РГ") ответил: "Почему шесть? У нее две, у меня четыре. У нас отдельные копилки" (улыбается).

Но вы ставите перед собой такую задачу?

София Позднякова: Когда я сюда приехала, не ставила себе задачу выиграть в личных соревнованиях и биться за золото с командой. В спорте не надо рассказывать о своих планах, ведь они могут не сбыться.

Вы пропустите чемпионат мира в Египте через год?

София Позднякова: Не знаю. Собиралась взять паузу, но пока не могу ничего точно сказать. Посмотрим.

Оля, с какими мыслями выходили на бой, в котором вы выиграли 11:3? До него француженки были злые, агрессивные.

Ольга Никитина: Меня все поддерживали: девочки, тренер. Спасибо им. Старалась не обращать внимания на счет, вспоминала, что говорил мне тренер - не торопиться и посильнее бить, не жалеть их.

Оля, что такое решающий удар на Олимпийских играх?

Ольга Никитина: Психологически тяжело было фехтовать последний бой. Ты понимаешь, что вот-вот - и все, мы олимпийские чемпионки. И я вспоминаю, как смотрела лет пять назад интервью Яны Егорян. Она говорила, что эта секунда, ты победила - и на этом все. И это так действительно было. Секунда прошла, мы взяли золото, девчонки все плачут. И вот мы уже здесь! Через три часа будем в автобусе, через 15 часов - дома. Я безумно рада за девочек, за тех, кто болел и переживал за нас.

Вообще насколько сложно фехтовать, когда есть понимание, что именно вы считаетесь фаворитками и все от вас ждут победы?

София Позднякова: Старались не думать об этом, просто готовились ко встрече.

У наших рапиристок есть девиз. Вы не хотите что-то придумать?

София Позднякова и Ольга Никитина: У нас он тоже есть: вместе как один - вместе победим!

Соня, у вас там что-то с рукой произошло… Как сейчас состояние?

София Позднякова: Да, я немножко травмировала палец, но ничего серьезного. Хорошо, что это случилось в концовке. Все нормально.

Соня, приятнее стоять со своими на одной ступени пьедестала, а не на других?

София Позднякова: Очень крутые ощущения. Победа в команде - она как-то дороже. Конечно, индивидуальный приз - это тоже здорово, но я испытала какие-то эмоции, слезы, именно с командой. Ты понимаешь, сколько девчонки работали. Та же Света Шевелева хоть и осталась без медали, но сколько она нам помогала и работала, а еще сколько девочек есть достойных, которые могли приехать сюда, но остались дома. Эта медаль - она не только наша, троих, но и всей команды, трудившейся на протяжении пяти лет.

Не было варианта выпустить Шевелеву хотя бы на какую-то одну встречу?

София Позднякова: Слишком напряженное противостояние, слишком большой риск. Если мы нацелены на высокий результат - это один вопрос. Бывает, когда команда проигрывает, и выпускают человека, чтобы он просто получил медаль. Очень жаль, что так получилось со Светой, но я уверена: она не растеряет форму и в будущем еще поможет нам.

Уже думали как будете отмечать победу по прилету?

София Позднякова: Нет, ничего не придумывали. Хочу прорваться сквозь толпу журналистов (смеется). Хочу к мужу, уже соскучилась, хотя всего два дня его не видела.

Пустые трибуны как-то сказывались?

София Позднякова: Атмосфера не та, состояние другое. Лишний раз не понимаешь: можно ли обняться, поцеловаться. Вроде как выиграли, но как-то все нелепо что ли. Я была в качестве болельщицы на Олимпиаде и отлично понимаю, какой бывает атмосфера на Играх. Но фехтование - еще и не самый популярный вид спорта, к сожалению, и для нас это не редкость, когда на трибунах не так много народу. Но мы имеем своих болельщиков, сегодня их было немало. Хорошо, что им разрешили прийти - для нас это уже определенная поддержка. А сколько людей за нас еще и дома переживали! Это все чувствуется, эта энергетика. Всем большое спасибо!