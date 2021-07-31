Глава ОКР Поздняков: На этих Играх я самый счастливый президент НОК

Поздняков отметил успехи российских спортсменов, поздравил победителей и призеров Олимпиады в Токио и их тренеров.

"Наверное, на этих Играх я самый счастливый президент Национального олимпийского комитета. Потому что ваши достижения доставляют огромную радость, разрушают барьеры и стереотипы, каждый день доказывают, насколько вы сильны духом и способны на выдающиеся спортивные подвиги. Когда я смотрю за матчами и поединками, невольно повторяю ваши движения, как будто сам в этот момент нахожусь на площадке. И это гораздо более волнительно. Говорю это как человек, который закончил карьеру 13 лет назад и прекрасно помню мысли и ощущения, когда ты выступаешь. Сейчас совершенно другие чувства. И благодаря вам главное из них - гордость", - цитирует слова Позднякова служба информации ОКР.

Поздняков добавил, что гордится за каждого из участников Игр, которые на равных соперничают с сильнейшими командами мира. Глава ОКР поблагодарил за работу руководителей федераций и тренеров.