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Идет  день олимпиады
31.07.2021 07:34
Рубрика: Спорт

Глава ОКР Поздняков: На этих Играх я самый счастливый президент НОК

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков во время чествования победителей и призеров Игр в Токио отметил, что чувствует себя самым счастливым из всех руководителей Национальных олимпийских комитетов.
Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Поздняков отметил успехи российских спортсменов, поздравил победителей и призеров Олимпиады в Токио и их тренеров.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Наверное, на этих Играх я самый счастливый президент Национального олимпийского комитета. Потому что ваши достижения доставляют огромную радость, разрушают барьеры и стереотипы, каждый день доказывают, насколько вы сильны духом и способны на выдающиеся спортивные подвиги. Когда я смотрю за матчами и поединками, невольно повторяю ваши движения, как будто сам в этот момент нахожусь на площадке. И это гораздо более волнительно. Говорю это как человек, который закончил карьеру 13 лет назад и прекрасно помню мысли и ощущения, когда ты выступаешь. Сейчас совершенно другие чувства. И благодаря вам главное из них - гордость", - цитирует слова Позднякова служба информации ОКР.

Поздняков добавил, что гордится за каждого из участников Игр, которые на равных соперничают с сильнейшими командами мира. Глава ОКР поблагодарил за работу руководителей федераций и тренеров.

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