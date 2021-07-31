Штангист Фарис Ибрахим Эль-Бах выиграл золото Олимпиады

Фарис Ибрахим Эль-Бах из Катара стал олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике в весовой категории до 96 кг.

В сумме он набрал 402 кг (177 кг в рывке и 225 в толчке). Результат в толчке - новый олимпийский рекорд. Вторым стал венесуэлец Кейдомар Санчес Валенилья (387 кг).

На третьей строчке расположился Антон Плесной, представляющий Грузию (387 кг).