Польша выиграла первую смешанную эстафету 4х400 м

Польские бегуны выиграли первую в истории Олимпийских игр смешанную эстафету 4х400 м. Их результат - и олимпийский рекорд - составляет 3:09.87.

На втором месте завершила эту эстафету команда Доминиканской Республики - 3:10.21. Бронзу выигрывают американцы - 3:10.22.

Отметим, что после первого круга в забеге лидировала сборная Ямайки, но во время передачи эстафеты произошло драматичное падение, и вернуться в лидеры у команды не получилось.