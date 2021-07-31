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Идет  день олимпиады
31.07.2021 15:48
Рубрика: Спорт

Польша выиграла первую смешанную эстафету 4х400 м

Фото: Christian Petersen/Getty Images Фото: Christian Petersen/Getty Images
Фото: Christian Petersen/Getty Images

Польские бегуны выиграли первую в истории Олимпийских игр смешанную эстафету 4х400 м. Их результат - и олимпийский рекорд - составляет 3:09.87.

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На втором месте завершила эту эстафету команда Доминиканской Республики - 3:10.21. Бронзу выигрывают американцы - 3:10.22.

Отметим, что после первого круга в забеге лидировала сборная Ямайки, но во время передачи эстафеты произошло драматичное падение, и вернуться в лидеры у команды не получилось.

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