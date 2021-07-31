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31.07.2021 12:50
Рубрика: Спорт

Российские дзюдоисты не смогли завоевать бронзу в турнире смешанных команд

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские дзюдоисты уступили сборной Израиля в олимпийском турнире смешанных команд. Поединок за третье место завершился со счетом 4:1 в пользу наших соперников.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Дзюдоист Тамерлан Башаев стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр

Единственную победу в составе россиян одержала Мадина Таймазова.

Россию в этой дисциплине, которая впервые была представлена на Олимпийских играх, представляли Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг).

Во втором матче за бронзу победу одержала сборная Германии.

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