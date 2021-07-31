Российские дзюдоисты не смогли завоевать бронзу в турнире смешанных команд

Российские дзюдоисты уступили сборной Израиля в олимпийском турнире смешанных команд. Поединок за третье место завершился со счетом 4:1 в пользу наших соперников.

Единственную победу в составе россиян одержала Мадина Таймазова.

Россию в этой дисциплине, которая впервые была представлена на Олимпийских играх, представляли Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг).

Во втором матче за бронзу победу одержала сборная Германии.