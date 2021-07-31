Женская сборная России по регби-7 стала восьмой на Олимпиаде
Сборная России по регби-7 уступила в матче за седьмое место команде Китая. Начало встречи сложилось для российской команды очень удачно. Наши спортсменки повели в счете 10:0, но затем ход игры перевернулся.
В итоге китаянки одержали победу, набрав 22 очка подряд - 22:10. Таким образом российская команда стала на Играх восьмой.
В финале сборная Новой Зеландии обыграла команду Франции - 26:12. Новозеландки разменяли серебро Игр в Рио на золото Токио. Бронза у сборной Фиджи, одержавшей победу над Великобританией - 21:12.
Россиянки выиграли серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из трех положений 10:55
Россиянки Юлия Зыкова и Юлия Каримова стали призерами Олимпиады в Токио в соревнованиях по стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений. Золото досталось швейцарке Нине Кристен, которая в финале выиграла с олимпийским рекордом
Российские шпажисты выиграли серебро в командном турнире на Олимпиаде 30.07.2021
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала серебряные медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. В составе российской команды выступали Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос