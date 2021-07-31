Женская сборная России по регби-7 стала восьмой на Олимпиаде

Сборная России по регби-7 уступила в матче за седьмое место команде Китая. Начало встречи сложилось для российской команды очень удачно. Наши спортсменки повели в счете 10:0, но затем ход игры перевернулся.

В итоге китаянки одержали победу, набрав 22 очка подряд - 22:10. Таким образом российская команда стала на Играх восьмой.

В финале сборная Новой Зеландии обыграла команду Франции - 26:12. Новозеландки разменяли серебро Игр в Рио на золото Токио. Бронза у сборной Фиджи, одержавшей победу над Великобританией - 21:12.