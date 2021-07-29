Капитан сборной по регби: Все приехали в Токио побеждать, мы не исключение

Алена чего сейчас больше? Радости от дебюта на Олимпийских играх или огорчения из-за обидного поражения?

Алена Тирон: Конечно, мы очень рады, что попали на Олимпийские игры. Мы знали, куда едем, какой будет соперник. Все приехали побеждать, мы не исключение. Кому-то везет больше, кому-то меньше. В этом матче нам немного не повезло. На этом турнир не заканчивается, впереди пять игр.

Что все-таки сегодня не получилось, если объяснять для дилетантов?

Алена Тирон: Первый матч всегда непредсказуемый. Не знаю. Не повезло немножко. Мяч немного валился из рук. Когда постоянно делаешь такие ошибки, тяжело потом мяч заносить.

То есть, все же дело в нервах, в волнении?

Алена Тирон: Скорее всего.

Как играется в жару? Даже в тени на трибуне сидеть было невозможно…

Алена Тирон: Все в одинаковых условиях. Мы спортсмены, терпим, что нам еще остается. Конечно, тяжело. Потеешь быстрее. Руки становятся мокрыми.

В принципе, к климату привыкнуть успели? Все-таки вы давно уже здесь…

Алена Тирон: Да, мы здесь две недели на сборах были.

Следующий матч против Кении. Что скажете о сопернике? Как сейчас оцените наши шансы на выход в следующую стадию?

Алена Тирон: Оценивать соперников нельзя. Все приехали, повторюсь, побеждать. Мы видели прекрасный мужской турнир, где команды, которые не считались фаворитами, добились результата.

И последний вопрос: чем женское регби круче, чем мужское?

Алена Тирон: Играют красивые девушки!