Джокович отказался от матча за бронзу в миксте

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не смог завоевать олимпийскую медаль в Токио.

Сербский теннисист и его соотечественница Нина Стоянович должны были играть за бронзовые медали с парой из Австралии Эшли Барти/Джон Пирс. Но Джокович принял решение отказаться от борьбы.

Ранее Джокович в матче за третье место проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Встреча, продолжавшаяся около трех часов, завершилась в пользу испанца - 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Напомним, что в матче за золото в миксте сыграют две российские пары Елена Веснина / Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев.