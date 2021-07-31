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31.07.2021 13:08
Рубрика: Спорт

Джокович отказался от матча за бронзу в миксте

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не смог завоевать олимпийскую медаль в Токио.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Олимпийский финал в теннисном миксте будет российским

Сербский теннисист и его соотечественница Нина Стоянович должны были играть за бронзовые медали с парой из Австралии Эшли Барти/Джон Пирс. Но Джокович принял решение отказаться от борьбы.

Ранее Джокович в матче за третье место проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Встреча, продолжавшаяся около трех часов, завершилась в пользу испанца - 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Напомним, что в матче за золото в миксте сыграют две российские пары Елена Веснина / Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев.

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