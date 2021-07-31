Джокович отказался от матча за бронзу в миксте
Первая ракетка мира серб Новак Джокович не смог завоевать олимпийскую медаль в Токио.
Сербский теннисист и его соотечественница Нина Стоянович должны были играть за бронзовые медали с парой из Австралии Эшли Барти/Джон Пирс. Но Джокович принял решение отказаться от борьбы.
Ранее Джокович в матче за третье место проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Встреча, продолжавшаяся около трех часов, завершилась в пользу испанца - 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.
Напомним, что в матче за золото в миксте сыграют две российские пары Елена Веснина / Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев.
Российские саблистки завоевали золото Олимпиады в командном турнире 14:21
Россиянки Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио. В решающем матче Никитина, Великая и Позднякова победили француженок со счетом 45:41
Россиянки выиграли серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из трех положений 10:55
Россиянки Юлия Зыкова и Юлия Каримова стали призерами Олимпиады в Токио в соревнованиях по стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений. Золото досталось швейцарке Нине Кристен, которая в финале выиграла с олимпийским рекордом