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Идет  день олимпиады
31.07.2021 12:10
Рубрика: Спорт

Штангист Люй Сяоцзюнь завоевал золото Олимпиады в Токио

Фото: Chris Graythen/Getty Images Фото: Chris Graythen/Getty Images
Фото: Chris Graythen/Getty Images

Китайский штангист Люй Сяоцзюнь стал олимпийским чемпионом в тяжелой атлетике в весовой категории до 81 кг. Его результат - 374 кг (170 кг в рывке и 204 кг в толчке) - это новые олимпийские рекорды.

Фото: REUTERS/Edgard Garrido
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Серебряную медаль завоевал Сакарьяс Боннат Мичель из Доминиканской Республики (367 кг). На третью строчку пьедестала почета поднимется итальянец Антонино Пиццолато (365 кг).

В субботу, 31 июля, будет разыгран еще один комплект наград в тяжелой атлетике в весовой категории до 96 кг.

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