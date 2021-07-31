Штангист Люй Сяоцзюнь завоевал золото Олимпиады в Токио

Китайский штангист Люй Сяоцзюнь стал олимпийским чемпионом в тяжелой атлетике в весовой категории до 81 кг. Его результат - 374 кг (170 кг в рывке и 204 кг в толчке) - это новые олимпийские рекорды.

Серебряную медаль завоевал Сакарьяс Боннат Мичель из Доминиканской Республики (367 кг). На третью строчку пьедестала почета поднимется итальянец Антонино Пиццолато (365 кг).

В субботу, 31 июля, будет разыгран еще один комплект наград в тяжелой атлетике в весовой категории до 96 кг.