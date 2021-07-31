Штангист Люй Сяоцзюнь завоевал золото Олимпиады в Токио
Китайский штангист Люй Сяоцзюнь стал олимпийским чемпионом в тяжелой атлетике в весовой категории до 81 кг. Его результат - 374 кг (170 кг в рывке и 204 кг в толчке) - это новые олимпийские рекорды.
Серебряную медаль завоевал Сакарьяс Боннат Мичель из Доминиканской Республики (367 кг). На третью строчку пьедестала почета поднимется итальянец Антонино Пиццолато (365 кг).
В субботу, 31 июля, будет разыгран еще один комплект наград в тяжелой атлетике в весовой категории до 96 кг.
Россиянки выиграли серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из трех положений 10:55
Россиянки Юлия Зыкова и Юлия Каримова стали призерами Олимпиады в Токио в соревнованиях по стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений. Золото досталось швейцарке Нине Кристен, которая в финале выиграла с олимпийским рекордом
Российские шпажисты выиграли серебро в командном турнире на Олимпиаде 30.07.2021
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала серебряные медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. В составе российской команды выступали Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос