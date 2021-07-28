Китайский штангист Ши Чжиюн победил на Олимпиаде с мировым рекордом

Представитель Китая Ши Чжиюн завоевал золотую медаль в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 73 килограммов на Олимпийских играх в Токио.

Ши Чжиюн взял 364 килограмма (166 кг в рывке и 198 кг в толчке). В отдельных видах он установил новые олимпийские рекорды, а по сумме побил мировой рекорд.

Серебро досталось венесуэльцу Хулио Рубену Майоре Пернии (346 кг). Бронза у албанца Брикена Цальи (341 кг).