Лешуков и Семенов вышли в плей-офф турнира по пляжному волейболу на ОИ

Илья Лешуков и Константин Семенов заняли первое место в группе на олимпийском турнире по пляжному волейболу в Токио.

В среду российский дуэт переиграл представителей Норвегии Кристиана Серума и Андерса Мола. Обе партии завершились с одинаковым счетом 21:19.

Благодаря этому успеху Лешуков и Семенов заняли в своей группе первое место и вышли в плей-офф турнира.

Матчи на выбывание должны пройти 1-2 августа, а пары определятся после завершения всех матчей в группах.