28.07.2021 17:32
Рубрика: Спорт
Лешуков и Семенов вышли в плей-офф турнира по пляжному волейболу на ОИ
Фото: REUTERS/Pilar Olivares
Илья Лешуков и Константин Семенов заняли первое место в группе на олимпийском турнире по пляжному волейболу в Токио.
В среду российский дуэт переиграл представителей Норвегии Кристиана Серума и Андерса Мола. Обе партии завершились с одинаковым счетом 21:19.
Благодаря этому успеху Лешуков и Семенов заняли в своей группе первое место и вышли в плей-офф турнира.
Матчи на выбывание должны пройти 1-2 августа, а пары определятся после завершения всех матчей в группах.
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