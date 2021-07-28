Сборная России завершила борьбу на олимпийском турнире по бадминтону
Сергей Сирант не смог выйти в плей-офф соревнований по бадминтону в мужском одиночном разряде на Олимпиаде. Он был последним оставшимся представителем России в этом виде спорта на Играх в Токио.
Сирант проиграл в двух партиях индонезийцу Энтони Синисуке Гинтингу (12:21, 10:21) и не сумел выйти из группы J.
Ранее в женском одиночном разряде завершила выступления россиянка Евгения Косецкая, которая также не вышла из группы.
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал на Олимпиаде 11:52
Сборная России по баскетболу 3 на 3 сенсационно пробилась в финал олимпийского турнира и уже гарантировала себе как минимум серебро. В полуфинале она одолела команду Сербии - 21:10. В финале российская команда сыграет с победителем противостояния между сборными Бельгии и Латвии
Довгалюк: За "золото" в эстафете мы еще поборемся в Париже 08:34
Михаил Довгалюк был финишером в эстафете 4х200 м вольным стилем, где наши пловцы выиграли серебряную медаль - впервые с Пекина-2008. После церемонии награждения Михаил пообещал, что в Париже-2024 россияне обязательно будут бороться за "золото"