Сборная России завершила борьбу на олимпийском турнире по бадминтону

Сергей Сирант не смог выйти в плей-офф соревнований по бадминтону в мужском одиночном разряде на Олимпиаде. Он был последним оставшимся представителем России в этом виде спорта на Играх в Токио.

Сирант проиграл в двух партиях индонезийцу Энтони Синисуке Гинтингу (12:21, 10:21) и не сумел выйти из группы J.

Ранее в женском одиночном разряде завершила выступления россиянка Евгения Косецкая, которая также не вышла из группы.