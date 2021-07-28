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Идет  день олимпиады
28.07.2021 13:43
Рубрика: Спорт

Исинбаева: Думаю, каким видом спорта заняться, чтобы выступить на ОИ-2024

Легендарная легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поддерживает наших спортсменов в Токио лично, с трибун. Корреспондент "РГ" ее встретил на полуфинальных матчах турнира по баскетболу 3х3 и, конечно, не мог не задать несколько вопросов.
Текст: Илья Соболев (Токио)

Как вам ход Олимпиады?

Елена Исинбаева: На мой взгляд, все идет хорошо, по плану. Нет сбоев, четкая организация. Все очень строго. Слава богу, мало фиксируется случаев заражения. От спортсменов в основном только положительные эмоции. Радует, что они больше концентрируются на собственном выступлении, нежели на том, что их окружает.

Какая медаль из тех, что уже завоеваны, вам запала в душу больше всего?

Елена Исинбаева: Поскольку я сама бывшая гимнастка и занималась спортивной гимнастикой до прыжков с шестом, я безумно счастлива за нашу спортивную гимнастику. За парней, за девчат. Этот толчок был необходим. Всем нам, детям, которые спортивной гимнастикой занимаются. Толчок именно сейчас, когда, казалось, что этот вид спорта уже не конкурентоспособен. Моя дочь занимается спортивной гимнастикой, я люблю свою школу, поэтому очень счастлива. Конечно, я рада за пловцов: 25 лет ждали золотую медаль. Творятся чудеса. В тхэквондо два золота.

Успеваете следить за всем…

Елена Исинбаева: Я слежу за всем. Если говорить с эгоистической точки зрения, здорово, что нет больших толп: быстро добираешься до всех объектов. Очень удобно.

Привыкли уже быть на Олимпиаде и не соревноваться? Или иногда есть желание проснуться и пойти потренироваться к следующему старту?

Елена Исинбаева: Есть, конечно. Периодически думаешь, каким бы видом спорта заняться, чтобы выступить в Париже в 2024 году! Это в крови, от этого не избавиться. Здорово, что такие чувства есть. А самое главное, что и меня, и всех остальных мотивируют успехи именно наших спортсменов. Поздравляю тех, кто уже отстрелялся, а тем, кому еще предстоит выступить, желаю удачи.

Фото: REUTERS/ALEKSANDRA SZMIGIEL
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С какими чувствами ждете соревнования по легкой атлетике, кстати?

Елена Исинбаева: С трепетом. У нас обойма только. Нет запасных патронов.

Сколько возьмем золотых медалей? Все десять?

Елена Исинбаева: Сомневаюсь, что все десять. Если половину возьмем, будет отлично, треть - тоже.

Будете болеть особенно за вашу коллегу по виду спорта Анжелику Сидорову?

Елена Исинбаева: Не хочу называть имена. Сами видите. Тут все непредсказуемо. Те, кого называли фаворитами, сыпятся, а те, на кого не ставили, показывают лучшие достижения.

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