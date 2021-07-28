Джессика фон Бредов-Верндль выиграла "золото" в соревнованиях по выездке
Немецкая наездница Джессика фон Бредов-Верндль заняла первое место в соревнованиях по выездке на Олимпийских играх в Токио. Серебряную медаль получила ее соотечественница Изабель Верт.
На третьей строчке завершила выступления британская спортсменка Шарлотта Дюжарден.
Следующие комплекты наград в конном спорте будут разыграны на следующей неделе.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
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