Джессика фон Бредов-Верндль выиграла "золото" в соревнованиях по выездке

Немецкая наездница Джессика фон Бредов-Верндль заняла первое место в соревнованиях по выездке на Олимпийских играх в Токио. Серебряную медаль получила ее соотечественница Изабель Верт.

На третьей строчке завершила выступления британская спортсменка Шарлотта Дюжарден.

Следующие комплекты наград в конном спорте будут разыграны на следующей неделе.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.