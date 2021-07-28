Организаторы Олимпиады изменили время теннисных матчей после жалоб игроков
Организаторы Олимпиады приняли решение перенести матчи теннисного турнира на более поздний срок.
Причиной стали многочисленные жалобы со стороны спортсменов на тяжелые условия. А именно - жаркую погоду.
После матчей третьего круга свое недовольство высказали и оба российских спортсмена - Даниил Медведев и Карен Хачанов. Медведев отметил, что едва не потерял сознание по ходу встречи, а Хачанов призвал организаторов пересмотреть существующее расписание матчей.
В итоге решено, что матчи будут начинаться в 15.00 по местному времени (9.00 по московскому времени).
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