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Идет  день олимпиады
28.07.2021 11:52
Рубрика: Спорт

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал на Олимпиаде

Сборная России по баскетболу 3 на 3 сенсационно пробилась в финал олимпийского турнира. В полуфинале она одолела команду Сербии, 21:10, и уже гарантировала себе как минимум серебро.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: Российская Федерация Баскетбола Фото: Российская Федерация Баскетбола
Фото: Российская Федерация Баскетбола

Бороться за выход финал россиянам выпало с сильнейшим соперником из возможных - первым номером мирового рейтинга сборной Сербии. На групповом этапе матч с сербами не получился - 10:21. Это была заключительная игра перед плей-офф, и к тому моменту россияне уже гарантировали себе выход в плей-офф. Затем в четвертьфинале в напряженнейшей игре сборная России вырвала победу у очень сильной комнды Нидерландов - 21:19.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Женская сборная РФ по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады

С первых минут полуфинального матча стало ясно, что на площадку вышла совсем другая сборная России, нежели в предыдущем матче с сербами. Конечно, балканская команда - это не голландцы, которых российские баскетболисты взяли стартовым напором, но в этот раз команда как минимум выглядела не хуже. Как и в четвертьфинале, с трибун шел подсказ тренера Владимира Агабабьяна: правда, на этот раз его как будто специально пересадили почти на галерку. Главное, что в действиях россиян была уверенность в себе. Тот же Александр Зуев промахивался, был первым на отскоке и тут же, не раздумывая, бросал, еще и точно.

И к середине десятиминутки сербы просели - 5:11. Даже Душан Булут, Майкл Джордан в баскетболе 3х3, в этот момент своей команде не особо помогал. Плюс соперник быстро нахватал фолов, так что каждый следующий пробивался двумя штрафными бросками.

А счет в пользу сборной России продолжал расти. И сербы ничего не могли поделать. Прямо передо мной Деян Майстрович, сев на стул, в сердцах отбросил полотенце. А победный бросок снова оказался на счету Ильи Карпенкова. Итоговый счет - 21:10, и российская команда в финале, где сыграет с победителем второго полуфинала Бельгия - Латвия.

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