Исинбаева: Медведев все правильно сделал, зачем задавать глупые вопросы
Двукратная олимпийская чемпионка в пряжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала инцидент в микст-зоне после теннисного матча, в котором Даниил Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини. Один из иностранных журналистов в своем вопросе назвал российских спортсменов "читерами", после чего Медведев попросил вывести его из микст зоны.
Как вам условия, в которых выступают спортсмены. Теннисиста Медведева сегодня просто вырубило на жаре…
Елена Исинбаева: Смотрела матч Дани Медведева. Откровенно говоря, условия тяжелейшие, глупо это отрицать. И жарко, и влажно. Они еще играют под самым пеклом. Когда я выступала, у нас соревнования были или рано утром или поздно вечером. Я с жарой никогда не сталкивалась. Сегодня, сидя на трибунах, смотря на участников: они все герои. Надеюсь, им удается восстанавливаться после игр. Одинаковые условия, конечно, для всех, но когда Джокович начал выступать, у него был уже тенечек.
Что думаете об инциденте, когда Медведев попросил вывести из микст-зоны журналиста, назвавшего российских спортсменов "читерами".
Елена Исинбаева: Здорово. Правильно Даня сказал. Лететь за столько километров, чтобы задавать такие глупые вопросы? Мне кажется, журналисты должны соблюдать этикет. Через вас люди узнают о спорте.
Это только в спортивной среде так или на уровне МОК тоже вам такое говорят?
Елена Исинбаева: Я не знаю. Провокаторов много. Даниил все правильно сделал.
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал на Олимпиаде 11:52
Сборная России по баскетболу 3 на 3 сенсационно пробилась в финал олимпийского турнира и уже гарантировала себе как минимум серебро. В полуфинале она одолела команду Сербии - 21:10. В финале российская команда сыграет с победителем противостояния между сборными Бельгии и Латвии
Довгалюк: За "золото" в эстафете мы еще поборемся в Париже 08:34
Михаил Довгалюк был финишером в эстафете 4х200 м вольным стилем, где наши пловцы выиграли серебряную медаль - впервые с Пекина-2008. После церемонии награждения Михаил пообещал, что в Париже-2024 россияне обязательно будут бороться за "золото"