Исинбаева: Медведев все правильно сделал, зачем задавать глупые вопросы

Двукратная олимпийская чемпионка в пряжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала инцидент в микст-зоне после теннисного матча, в котором Даниил Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини. Один из иностранных журналистов в своем вопросе назвал российских спортсменов "читерами", после чего Медведев попросил вывести его из микст зоны.

Как вам условия, в которых выступают спортсмены. Теннисиста Медведева сегодня просто вырубило на жаре…

Елена Исинбаева: Смотрела матч Дани Медведева. Откровенно говоря, условия тяжелейшие, глупо это отрицать. И жарко, и влажно. Они еще играют под самым пеклом. Когда я выступала, у нас соревнования были или рано утром или поздно вечером. Я с жарой никогда не сталкивалась. Сегодня, сидя на трибунах, смотря на участников: они все герои. Надеюсь, им удается восстанавливаться после игр. Одинаковые условия, конечно, для всех, но когда Джокович начал выступать, у него был уже тенечек.

Что думаете об инциденте, когда Медведев попросил вывести из микст-зоны журналиста, назвавшего российских спортсменов "читерами".

Елена Исинбаева: Здорово. Правильно Даня сказал. Лететь за столько километров, чтобы задавать такие глупые вопросы? Мне кажется, журналисты должны соблюдать этикет. Через вас люди узнают о спорте.

Это только в спортивной среде так или на уровне МОК тоже вам такое говорят?

Елена Исинбаева: Я не знаю. Провокаторов много. Даниил все правильно сделал.