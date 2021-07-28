Женская сборная России по баскетболу 3x3 взяла "серебро" на Олимпиаде
Встреча началась не слишком удачно для россиянок. Они позволили соперницам уйти в отрыв. Лишь ближе к концу встречи удалось немного приблизиться к соперницам, но победу американки уже не упустили - 15:18.
Таким образом, российские баскетболистки завоевали "серебро", принеся сборной страны 22-ю медаль Игр.
В составе сборной страны выступали Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина, Евгения Фролкина. Команду с медалями, которые впервые разыгрывались на Олимпиадах в этой дисциплине, поздравил глава МОК Томас Бах.
Довгалюк: За "золото" в эстафете мы еще поборемся в Париже 08:34
Михаил Довгалюк был финишером в эстафете 4х200 м вольным стилем, где наши пловцы выиграли серебряную медаль - впервые с Пекина-2008. После церемонии награждения Михаил пообещал, что в Париже-2024 россияне обязательно будут бороться за "золото"