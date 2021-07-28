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Идет  день олимпиады
28.07.2021 16:18
Рубрика: Спорт

Женская сборная России по баскетболу 3x3 взяла "серебро" на Олимпиаде

Женская сборная России уступила команде США в финале турнира по баскетболу 3 на 3 на Олимпиаде в Токио.
Текст: Максим Домчев
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Встреча началась не слишком удачно для россиянок. Они позволили соперницам уйти в отрыв. Лишь ближе к концу встречи удалось немного приблизиться к соперницам, но победу американки уже не упустили - 15:18.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Таким образом, российские баскетболистки завоевали "серебро", принеся сборной страны 22-ю медаль Игр.

В составе сборной страны выступали Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина, Евгения Фролкина. Команду с медалями, которые впервые разыгрывались на Олимпиадах в этой дисциплине, поздравил глава МОК Томас Бах.

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