Гимнаст Нагорный стал бронзовым призером в личном многоборье на Олимпиаде

В сумме за шесть снарядов Нагорный набрал 88,031 балла. Победу одержал японец Дайки Хасимото (88,465). Вторым стал китаец Сяо Жотэн (88,065).

В финале также выступал россиянин Артур Далалоян, показавший шестой результат (86,248 балла).

Для Никиты Нагорного это вторая медаль этого олимпийского турнира. Два дня назад с Денисом Аблязиным, Давидом Белявским и Артуром Далалояном выиграл "золото" в командном многоборье - впервые с 1996 года. Тогда за команду выступал Алексей Немов.

Кстати, именно он в последний раз становился победителем абсолютного первенства на Играх. В Сиднее в 2000 году он обыграл китайца Ян Вэя и украинца Александра Береша.