Гимнаст Нагорный стал бронзовым призером в личном многоборье на Олимпиаде
В сумме за шесть снарядов Нагорный набрал 88,031 балла. Победу одержал японец Дайки Хасимото (88,465). Вторым стал китаец Сяо Жотэн (88,065).
В финале также выступал россиянин Артур Далалоян, показавший шестой результат (86,248 балла).
Для Никиты Нагорного это вторая медаль этого олимпийского турнира. Два дня назад с Денисом Аблязиным, Давидом Белявским и Артуром Далалояном выиграл "золото" в командном многоборье - впервые с 1996 года. Тогда за команду выступал Алексей Немов.
Кстати, именно он в последний раз становился победителем абсолютного первенства на Играх. В Сиднее в 2000 году он обыграл китайца Ян Вэя и украинца Александра Береша.
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