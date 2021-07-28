Россияне стали серебряными призерами Олимпиады в баскетболе 3x3

Путь сборной России к этому финалу был непростым. На групповом турнире россияне пережили и взлеты и падения, но все же смогли выйти в плей-офф, где в полуфинале буквально растерзали одного из фаворитов сборную Сербии.

За золото сборная России сражалась с командой Латвии. Россиянам удалось быстро повести в счете, а на все попадания соперников всегда находился достойный ответ. Латвийцы не сдавались и за пять минут до окончания встречи сумели приблизиться вплотную - 11:10.

Увы, соперники постепенно находили лазейки в обороне россиян, которым пришлось исполнять роль догоняющих. Но, несмотря на все старания, первое золото в этой дисциплине у мужчин в олимпийской истории ушло сборной Латвии. Итоговый счет - 21:18.

В составе сборной России играли Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Станислав Шаров.