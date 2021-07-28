Сборная России завоевала пять медалей в пятый день Олимпиады-2020
Всего в среду в столице Японии были разыграны 23 комплекта наград. Российские спортсмены сумели отличиться в плавании, баскетболе 3х3, дзюдо и спортивной гимнастике, однако не взяли ни одного золота. В шаге от этого остановились мужская и женская команды в дебютном олимпийском турнире по баскетболу 3х3 и пловцы в эстафете 4 по 200 вольным стилем.
Бронзовые медали у дзюдоистки Мадины Таймазовой и гимнаста Никиты Нагорного.
Лидерство в общекомандном медальном зачете продолжает сохранять сборная Японии - 13 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых наград. На одно золото меньше у команды Китая - 12-6-9. На третьем месте сборная США - 11-11-9.
Российская команда осталась на четвертой строчке. В ее активе 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей.
Российские пловцы взяли "серебро" в эстафете 4х200 м вольным стилем 18:55
Мужская сборная России завоевала серебряные медали Олимпиады в эстафете 4х200 метров вольным стилем. "Можем собой гордиться. Мы на Олимпиаде в Токио и показываем результаты. И мы - команда!" - прокомментировали свой успех Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк