Сборная России завоевала пять медалей в пятый день Олимпиады-2020

Всего в среду в столице Японии были разыграны 23 комплекта наград. Российские спортсмены сумели отличиться в плавании, баскетболе 3х3, дзюдо и спортивной гимнастике, однако не взяли ни одного золота. В шаге от этого остановились мужская и женская команды в дебютном олимпийском турнире по баскетболу 3х3 и пловцы в эстафете 4 по 200 вольным стилем.

Бронзовые медали у дзюдоистки Мадины Таймазовой и гимнаста Никиты Нагорного.

Лидерство в общекомандном медальном зачете продолжает сохранять сборная Японии - 13 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых наград. На одно золото меньше у команды Китая - 12-6-9. На третьем месте сборная США - 11-11-9.

Российская команда осталась на четвертой строчке. В ее активе 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей.