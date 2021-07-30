Дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр

В матче за бронзу он иппоном одолел украинца Якова Хаммо. Вторую бронзу завоевал известный французский дзюдоист Тедди Ринер.

Олимпийским чемпионом в этой весовой категории стал чех Лукаш Крпалек. Он иппоном победил Гурама Тушишвили из Грузии, который не пустил Башаева в финал соревнований.

Женщины разыгрывали комплект наград в категории свыше 78 кг. Золото токийской Олимпиады завоевала японка Акира Соне. Оценкой иппон она победила кубинку Идалис Ортис, которая стала обладательницей серебряной медали. Бронза у Ирины Киндзерской (Азербайджан) и Романи Дикко (Франция).