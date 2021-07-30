Болельщики из Перми записали клип в поддержку наших олимпийцев
Спортивные болельщики Перми записали музыкальный видеоклип в поддержку успешно выступающей на Олимпиаде в Токио сборной России, или официально "Команды Олимпийского комитета России".
Музыкальный видеоклип размещен на различных интернет-ресурсах и на страницах наиболее популярных социальных сетей с хештегом #вРоссииможно.
Здесь в хештеге по смыслу имеется в виду тот факт, что на Олимпиаде из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещена государственная символика РФ - флаг и герб. Но в самой России нам никто этого запретить не может. Поэтому мы и называем нашу олимпийскую команду привычно: "Сборная России".
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