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Идет  день олимпиады
30.07.2021 14:30
Рубрика: Спорт

Российские шпажисты завоевали серебро в командном турнире на Олимпиаде

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала серебряные медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.
Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Российские рапиристки выиграли золото Олимпиады в командных соревнованиях

В финале сборная России встречалась с хозяевами Игр командой Японии. По ходу турнира эти команды выбили из борьбы фаворитов.

Увы, в финале российским спортсменам не удалось завоевать золотые медали. Японцы повели в счете и преимущество не упустили - 45:36.

В составе российской команды выступали Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос.

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