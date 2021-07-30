Российские шпажисты завоевали серебро в командном турнире на Олимпиаде
В финале сборная России встречалась с хозяевами Игр командой Японии. По ходу турнира эти команды выбили из борьбы фаворитов.
Увы, в финале российским спортсменам не удалось завоевать золотые медали. Японцы повели в счете и преимущество не упустили - 45:36.
В составе российской команды выступали Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос.
Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады в Токио 08:34
Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м. Ранее Бацарашкина принесла сборной России первое золото Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м
Евгений Рылов выиграл второе олимпийское золото 05:01
Российский пловец Евгений Рылов взял еще одно золото на Играх в Токио. Дистанцию в 200 метров спортсмен преодолел за 1 минуту 53,27 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Вторым финишировал американец Райан Мерфи, третьим - британец Люк Гринбэнк