Российские шпажисты завоевали серебро в командном турнире на Олимпиаде

В финале сборная России встречалась с хозяевами Игр командой Японии. По ходу турнира эти команды выбили из борьбы фаворитов.

Увы, в финале российским спортсменам не удалось завоевать золотые медали. Японцы повели в счете и преимущество не упустили - 45:36.

В составе российской команды выступали Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос.