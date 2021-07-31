Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
13:00
Легкая атлетика
Вечерняя сессия
Идет  день олимпиады
31.07.2021 13:40
Рубрика: Спорт

Веснина и Кудерметова прокомментировали поражение в матче за бронзу

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина попытались объяснить, что с ними случилось в супертайбрейке в матче за третье место в парном разряде на Олимпиаде. Ведя 9:5, имея четыре матчбола, наши девушки умудрились растерять преимущество и остаться без медали.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Что не получилось в решающий момент?

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Джокович отказался от матча за бронзу в миксте

Вероника Кудерметова: Первый матчбол я принимала, она хорошо подала. Дальше были две моих подачи… Не знаю, наверное, мы действовали недостаточно нагло, они забрали инициативу. Сейчас очень тяжело подводить какие-то выводы, почему не получилось. Я лично не могу сказать, как так случилось.

Но вроде ведь здорово начали матч, вели 4:1…

Елена Веснина: По ходу всего турнира бразильянок выносили, обыгрывали, но они завязывали вот эту суету, кутерьму. Когда у тебя нет должного уровня, ты можешь только беготней, суетой что-то изменить. У них получилось победить, потому что они боролись, хорошо были настроены. Они сделали все что могли, хотя у нас была сильнее подача, мощнее удары, и с лета хорошо действовали. Все складывалось в нашу пользу, но в решающий момент мячи у них залетали, а наши улетали в миллиметровые ауты. Просто не сложилось, не пошло.

Это можно назвать трагедией, драмой?

Елена Веснина: Конечно, это не трагедия, но нам больно.

Но ведь в теннисе такие обидные поражения случаются.

Елена Веснина: С любого счета можно вырвать победу. Сделали тай-брейк в третьем сете - пожалуйста, получайте трагедии, драмы. Всякое бывает - это спорт. Обидно.

Елена, но ведь у вас еще будет возможность здесь порадоваться.

Елена Веснина: Да, завтра. Это будет завтра.

Вообще, что значит поражение в матче за олимпийские медали?

Вероника Кудерметова: Перед игрой я немного переживала, хотелось эту медаль. Обидно, что не получилось.

Вероника, вы впервые на Олимпиаде. Какие ощущения?

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Олимпийский финал в теннисном миксте будет российским

Вероника Кудерметова: Немножко по-другому все здесь. Ты понимаешь, что выступаешь за страну. Мне даже папа сказал: "Вероник, ну давай там, постарайся. "Шлемы" бывают четыре раза каждый год, а Олимпиада - раз в четыре года". Я лично прикладывала все усилия, чтобы хоть какую-то медаль завоевать, но сегодня не получилось.

Елена, Тарпищев сказал, что ваш пик формы немножко идет на спад, но вы должны восстановиться к финалу в миксте. Что скажете?

Вероника Кудерметова: Елена очень много матчей сыграла уже. Мы все несвежие: столько встреч провести на жаре нелегко. У нас не так много сил.

Елена Веснина: Но при этом ты отдаешь всю себя, все силы, борешься. Это ведь Олимпиада, мы знаем за что играем и за кого играем. Завтра я постараюсь победить, у меня есть опыт, желание. Я выйду и отдам всю себя.

Новости чемпионата
Зенфира Магомедалиева вышла в полуфинал Олимпиады в боксе 13:26
Джокович отказался от матча за бронзу в миксте 13:08
Российские дзюдоисты не смогли завоевать бронзу в турнире смешанных команд 12:50
Женская сборная России по регби-7 стала восьмой на Олимпиаде 12:33
Штангист Люй Сяоцзюнь завоевал золото Олимпиады в Токио 12:10
Российские саблистки завоевали золото Олимпиады в командном турнире 14:21

Российские саблистки завоевали золото Олимпиады в командном турнире 14:21

Россиянки Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио. В решающем матче Никитина, Великая и Позднякова победили француженок со счетом 45:41​​​

Ксения Макеева: Эмоции надо отпустить, иначе перегоришь 11:18

Ксения Макеева: Эмоции надо отпустить, иначе перегоришь 11:18

Российская гандболистка Ксения Макеева стало одной из героинь концовки победного матча с Францией. В беседе с корреспондентом "РГ" она рассказала об этой игре и попросила не акцентировать внимание на своих действиях

Россиянки выиграли серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из трех положений 10:55

Россиянки выиграли серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из трех положений 10:55

Россиянки Юлия Зыкова и Юлия Каримова стали призерами Олимпиады в Токио в соревнованиях по стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений. Золото досталось швейцарке Нине Кристен, которая в финале выиграла с олимпийским рекордом

Российские волейболистки обыграли американок и вышли в плей-офф Олимпиады 07:02

Российские волейболистки обыграли американок и вышли в плей-офф Олимпиады 07:02

Женская сборная России по волейболу гарантировала себе участие в матчах плей-офф на Олимпиаде. В четвертом матче группового раунда наши девушки встречались с командой США. Россиянки одержали уверенную победу