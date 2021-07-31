Веснина и Кудерметова прокомментировали поражение в матче за бронзу

Что не получилось в решающий момент?

Вероника Кудерметова: Первый матчбол я принимала, она хорошо подала. Дальше были две моих подачи… Не знаю, наверное, мы действовали недостаточно нагло, они забрали инициативу. Сейчас очень тяжело подводить какие-то выводы, почему не получилось. Я лично не могу сказать, как так случилось.

Но вроде ведь здорово начали матч, вели 4:1…

Елена Веснина: По ходу всего турнира бразильянок выносили, обыгрывали, но они завязывали вот эту суету, кутерьму. Когда у тебя нет должного уровня, ты можешь только беготней, суетой что-то изменить. У них получилось победить, потому что они боролись, хорошо были настроены. Они сделали все что могли, хотя у нас была сильнее подача, мощнее удары, и с лета хорошо действовали. Все складывалось в нашу пользу, но в решающий момент мячи у них залетали, а наши улетали в миллиметровые ауты. Просто не сложилось, не пошло.

Это можно назвать трагедией, драмой?

Елена Веснина: Конечно, это не трагедия, но нам больно.

Но ведь в теннисе такие обидные поражения случаются.

Елена Веснина: С любого счета можно вырвать победу. Сделали тай-брейк в третьем сете - пожалуйста, получайте трагедии, драмы. Всякое бывает - это спорт. Обидно.

Елена, но ведь у вас еще будет возможность здесь порадоваться.

Елена Веснина: Да, завтра. Это будет завтра.

Вообще, что значит поражение в матче за олимпийские медали?

Вероника Кудерметова: Перед игрой я немного переживала, хотелось эту медаль. Обидно, что не получилось.

Вероника, вы впервые на Олимпиаде. Какие ощущения?

Вероника Кудерметова: Немножко по-другому все здесь. Ты понимаешь, что выступаешь за страну. Мне даже папа сказал: "Вероник, ну давай там, постарайся. "Шлемы" бывают четыре раза каждый год, а Олимпиада - раз в четыре года". Я лично прикладывала все усилия, чтобы хоть какую-то медаль завоевать, но сегодня не получилось.

Елена, Тарпищев сказал, что ваш пик формы немножко идет на спад, но вы должны восстановиться к финалу в миксте. Что скажете?

Вероника Кудерметова: Елена очень много матчей сыграла уже. Мы все несвежие: столько встреч провести на жаре нелегко. У нас не так много сил.

Елена Веснина: Но при этом ты отдаешь всю себя, все силы, борешься. Это ведь Олимпиада, мы знаем за что играем и за кого играем. Завтра я постараюсь победить, у меня есть опыт, желание. Я выйду и отдам всю себя.