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31.07.2021 11:18
Рубрика: Спорт

Ксения Макеева: Эмоции надо отпустить, иначе перегоришь

Российская гандболистка Ксения Макеева стало одной из героинь концовки победного матча с Францией. На последней минуте она сделала два перехвата, причем второй не оставил соперницам шанса на последнюю атаку, и наши удержали минимальную победу - 28:27. Впрочем, сама Ксюша в беседе с корреспондентом "РГ" попросила не акцентировать внимание на своих действиях.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Что вы сейчас чувствуете?

Ксения Макеева: После Венгрии было опустошение. А сейчас накал был еще жестче. Так что сегодня будет некая пустота.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Главное правильно провести восстановительные процедуры, отдохнуть. Завтра с утра начнется новый день, будем готовиться к Испании. Как эмоции приходят, так их и надо отпустить. Иначе перегоришь.

Вы герой концовки. Можете рассказать, как это все выглядело с площадки?

Ксения Макеева: Да не герой я. Это команда вся билась. Сегодня реально была команда, и хочу сказать всем спасибо. Потому что - я говорю, а у меня сейчас мурашки, смотрите - перехватить те мячи мог любой. Настолько все было круто, что даже совершив потерю, даже после моего промаха в конце мы понимали: сейчас выстоим, сейчас еще чуть-чуть. И, конечно, да, сказали себе после первого тайма, что выходим и заново играем.

То есть, не было упаднических настроений, когда француженки от нас оторвались?

Ксения Макеева: Нет. Единственное, что нам нужно было - как можно быстрее понять, как сыграть в атаке. Потому что в своих атаках мы дали им совершить перехват и забить быстрые голы. Не сказать, что мы как-то плохо сыграли или они суперски действовали в защите. Просто это случилось, и нам нужно было найти ключи к этому.

Тренер после игры что-то уже успел сказать?

Ксения Макеева: Все похлопали друг другу, обнялись. Столько эмоций. Я плакала, как будто у меня что-то случилось. Адреналин прет. Все просто рады.

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